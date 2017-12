28 dicembre 2017

Il gruppo armatoriale COSCO Shipping costituisce una nuova società di manning

Gestirà il personale marittimo di tutte le filiali del gruppo cinese

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co. ha costituito una propria nuova società di manning denominata COSCO Shipping Seafarer Management Co. Ltd. che diventerà operativa il prossimo 1° gennaio. La nuova azienda, in cui confluiranno gli attuali dipartimenti di crew management del gruppo, stringerà accordi per la gestione del personale marittimo di tutte le filiali del gruppo cinese, a partire da quello imbarcato sulle portacontainer della compagnia di linea COSCO Shipping Lines.

Complessivamente COSCO Shipping Seafarer Management, il cui capitale sociale sarà interamente detenuto dal gruppo COSCO Shipping, gestirà oltre 48.800 marittimi impiegati su più di 730 navi delle compagnie del gruppo COSCO Shipping e su altre 450 navi che non fanno parte della flotta del gruppo cinese.







