29 dicembre 2017

Investimenti della tedesca Deutsche Bahn per ridurre la rumorosità del trasporto ferroviario merci

Tra le iniziative, l'installazione di ceppi dei freni in materiale composito e la posa di barriere antirumore

Entro il 2020 tutti i carri ferroviari merci della flotta della Deutsche Bahn saranno dotati di ceppi dei freni in materiale composito nel quadro delle iniziative dell'azienda tedesca per rendere più silenzioso il trasporto ferroviario. Nel corso di quest'anno su settemila carri sono stati installati questo tipo di ceppi dei freni e a fine 2017 saranno complessivamente circa 40mila i carri su cui è stato effettuato tale intervento, cifra che è pari a circa due terzi della flotta della società.

Nel 2018 altri 11mila carri saranno sottoposti a questi lavori. L'investimento complessivo di Deutsche Bahn per effettuare questi interventi ammonta a oltre 200 milioni di euro nel periodo 2014 - 2020.

A tali misure si aggiunge la posa di barriere antirumore lungo le linee ferroviarie. Quest'anno più di 100 milioni di euro sono stati spesi per la loro costruzione e negli ultimi mesi ne sono state collocate su circa 100 chilometri di linee raggiungendo un totale di 1.700 chilometri di linee ferroviarie tedesche protette con queste barriere.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail