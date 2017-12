29 dicembre 2017

COSCO Shipping ha costituito in Grecia la OceanRail Logistics

L'obiettivo è di sviluppare i collegamenti ferroviari tra il porto del Pireo e le destinazioni finali in Europa

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping ha annunciato oggi la formale costituzione in Grecia della OceanRail Logistics S.A., società attraverso cui il gruppo ha in programma di sviluppare i collegamenti ferroviari tra il porto europeo del Pireo, in cui giungono le proprie portacontainer provenienti dall'Asia, e le destinazioni finali in Europa.

L'iniziativa si inquadra nell'ambito della Nuova Via della Seta, il piano strategico del governo cinese per migliorare i collegamenti sulla direttrice Asia-Europa, e nell'ambito della piattaforma China-Europe Railway Express per l'incremento e la velocizzazione dei collegamenti ferroviari tra la Cina e l'Europa.

Collegato a tali iniziative c'è anche il nuovo servizio China-Europe Sea-Land Express Cargo recentemente lanciato dal gruppo armatoriale cinese per velocizzare il trasporto marittimo tra la Cina e il porto greco del Pireo tagliando di sette giorni i transit time.



