29 dicembre 2017

Euro Cargo Rail concentrerà l'attività su tre corridoi ferroviari

Collegano rispettivamente Francia settentrionale, Belgio e Regno Unito, Francia sud-orientale, Italia e Spagna e Germania, Francia e Spagna

La società ferroviaria merci tedesca DB Cargo ha reso noto che sono state portate a termine le misure per la ristrutturazione della filiale francese Euro Cargo Rail (ECR) che sono state annunciate alla fine dello scorso anno e che hanno comportato tra l'altro un raggruppamento delle funzioni operative, una ottimizzazione delle procedure e un miglioramento della comunicazione interna ( del 12 dicembre 2016).

DB Cargo ha spiegato che in futuro Euro Cargo Rail concentrerà la propria attività su tre corridoi: Nord, Mediterraneo ed Atlantico. Il primo corridoio include le attività di trasporto nella Francia settentrionale, in Belgio e nel Regno Unito. Il corridoio Mediterraneo è relativo alle attività ferroviarie nella Francia sud-orientale e ai collegamenti dall'Italia al Mediterraneo e dalla Spagna, in particolare dal porto di Barcellona. Il corridoio Atlantico collega Germania, Francia e Spagna e corre tra Saarbrücken, la capitale del Land tedesco del Saarland, e la costa atlantica attraverso Parigi e Bordeaux.







