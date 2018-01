2 gennaio 2018

Nel 2017 il porto di Koper ha stabilito nuovi record annuali di traffico totale delle merci e di movimentazione dei container

Nell'ultimo trimestre dell'anno è stato registrato un calo del -7,4%

Il porto di Koper ha chiuso il 2017 stabilendo il proprio nuovo record annuale di traffico complessivo delle merci avendo superato venerdì scorso la soglia di 23 milioni di tonnellate di carichi movimentati dall'inizio dell'anno, volume che oltrepassa di un milione di tonnellate il precedente picco annuale registrato nel 2016.

Nel 2017 lo scalo portuale sloveno ha ottenuto anche il proprio nuovo record di traffico containerizzato avendo valicato nei giorni scorsi la soglia dei 900mila teu movimentati dall'inizio dell'anno e superato quindi di circa 100mila teu il precedente record segnato nel 2016 con 845mila teu.

Il nuovo picco storico di traffico complessivo delle merci registrato nel 2017 è stato ottenuto grazie alla crescita avvenuta nei primi tre trimestri dell'anno, e in particolare nel terzo trimestre quando l'incremento è stato del +15,4%, mentre nell'ultimo trimestre del 2017 è stata accusata una flessione del -7,4% del traffico circa essendo state movimentate 5,3 milioni di tonnellate di carichi rispetto a 5,7 milioni di tonnellate nel periodo ottobre-dicembre del 2016.





