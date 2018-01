3 gennaio 2018

Palumbo è interessata a partecipare alla ristrutturazione del cantiere navale croato Uljanik

L'azienda napoletana ha concordato anche l'affitto del ramo d'azienda di Mondomarine che gestisce il cantiere navale di Savona

Il gruppo navalmeccanico napoletano Palumbo ha siglato una lettera d'intenti con la società cantieristica Uljanik con lo scopo di partecipare alla procedura di ristrutturazione e di diversificazione dell'attività del cantiere navale croato. Si tratta della seconda manifestazione d'interesse al processo di rilancio dell'azienda navalmeccanica. Lo scorso 12 dicembre, infatti, Uljanik ha sottoscritto un'analoga lettera d'intenti con la società di investimenti croata Kermas Energija, azienda che è attiva nel settore energetico, in quello turistico e anche in quello navalmeccanico avendo acquisito nel 2013 il cantiere navale Brodotrogir di Trogir nel quadro della procedura di privatizzazione della società ( del 20 luglio 2012).

Nei giorni scorsi, intanto, il gruppo Palumbo ha concordato l'affitto per sei mesi del ramo d'azienda che gestisce il cantiere navale di Savona, attivo nel segmento dei maxi-yacht, della Mondomarine, azienda che è stata posta in liquidazione giudiziale.







