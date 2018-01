3 gennaio 2018

Fabricatore Irace è il nuovo capo del Corpo dei Piloti del Porto di Genova

Subentra a John Gatti che ha guidato la bicentenaria Corporazione negli ultimi anni

Il capitano di lungo corso Danilo Fabricatore Irace è il nuovo capo del Corpo dei Piloti del Porto di Genova, incarico che decorre da oggi e che è stato assegnato con decreto del comandante dello scalo portuale genovese, l'ammiraglio ispettore Giovanni Pettorino. Fabricatore succede al capitano di lungo corso John Gatti che ha guidato la bicentenaria Corporazione piloti del porto negli ultimi anni.

Originario di Napoli, classe 1969, Fabricatore è entrato a far parte della Corporazione nel 1999, diventando pilota effettivo nel 2000 e ricoprendo, da ultimo, il ruolo di sottocapo pilota nel corso degli ultimi mesi. La nomina costituisce l'atto finale di un'attenta attività istruttoria espletata da un'apposita commissione tecnica della Capitaneria di Porto che ha interessato la terna di candidati designata dall'assemblea ordinaria dei piloti, tenutasi lo scorso 3 novembre. L'incarico ha una durata prevista di quattro anni. A livello nazionale, il comandante Fabricatore riveste inoltre l'incarico di presidente della Federazione dei Piloti dei Porti.

Stamani, notificando personalmente a Fabricatore Irace l'atto di nomina, l'ammiraglio Pettorino ha sottolineato «la delicatezza ed importanza del ruolo del capo pilota in un momento storico, tra l'altro, di grandi cambiamenti e prospettive di sviluppo per il porto di Genova». L'ammiraglio ha rivolto un ringraziamento al comandante John Gatti «che, in questi anni caratterizzati da una sempre più rapida evoluzione del naviglio mercantile - ha evidenziato - ha saputo assicurare pieno e maturo supporto tecnico all'Autorità Marittima, forte di un bagaglio professionale di primo ordine sull'intero panorama internazionale».





