3 gennaio 2018

Ok di Bruxelles ad un programma francese di aiuti per il miglioramento dei terminal ferroviari privati

Ha un budget totale di 60 milioni di euro

La Commissione Europea ha approvato un programma francese di aiuti pubblici per il miglioramento dei terminal ferroviari privati dedicati al trasporto delle merci che ha un budget totale di 60 milioni di euro. Gli aiuti sono sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

Lo scopo del programma è di sostenere il finanziamento della costruzione, ristrutturazione, ampliamento e rimessa in servizio di terminal ferroviari privati. La Commissione ha ritenuto che l'iniziativa favorisca il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia, in linea con gli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti tesa ad incoraggiare modalità di trasporto meno inquinanti.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec