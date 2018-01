3 gennaio 2018

Fercam potenzierà la propria filiale di Cervignano del Friuli

Vi sarà trasferito il traffico attualmente gestito dalla sede di Gorizia

Fercam potenzierà la propria filiale di Cervignano del Friuli, che è collocata all'interno dell'Interporto di Cervignano del Friuli, aumentandone l'organico. Il rafforzamento - ha spiegato l'azienda logistica e trasportistica altoatesina - si renderà necessario a seguito dell'incremento dei volumi di traffico e del trasferimento del traffico attualmente gestito dalla filiale di Gorizia, che gestiva i trasporti verso la Slovenia.

«Cervignano, grazie alla sua posizione ottimale - ha precisato Pierluigi Prodomi, responsabile regionale di Fercam - è indubbiamente per noi la località più adatta per servire al meglio i nostri clienti friulani; da qui fungeremo anche da appoggio per tutte le nostre filiale italiane che hanno trasporti con i paesi balcanici oltre che verso i paesi dell'Est quali Slovenia e Ungheria. Molte aziende che hanno dislocato la loro produzione verso Est - ha specificato Prodomi - ora si servono dei nostri servizi transportistici sia per l'approvvigionamento delle loro strutture produttive che per il rifornimento dei vari mercati di sbocco con i loro prodotti».







