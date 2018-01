4 gennaio 2018

Seago Line inserirà scali al porto di Barcellona nel servizio Algiers Sea

Il porto catalano verrà toccato per la prima volta il 30 gennaio

Seago Line, la compagnia del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk dedicata ai servizi di linea intra-europei, inserirà scali al porto di Barcellona (terminal BEST) nell'ambito del proprio servizio Algiers Sea.

La nuova rotazione del servizio effettuerà toccate ai porti di Valencia, La Spezia, Marsiglia Fos, Barcellona e Algeri. Il porto catalano verrà scalato per la prima volta il prossimo 30 gennaio dalla portacontainer Conship Eco.







