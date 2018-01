5 gennaio 2018

P&O Maritime (DP World) ha acquisito il controllo della società di rimorchio ucraina LB Shipping

L'azienda opera nel porto di Yuzhnyi

La società P&O Maritime del gruppo terminalista DP World di Dubai ha acquisito una quota azionaria di controllo nella società di rimorchio ucraina LB Shipping, che opera nel porto di Yuzhnyi, situato sulla costa nord-occidentale del Mar Nero. Lo ha reso noto la banca di investimento ucraina SD Capital specificando di aver partecipato alla transazione in qualità di cofinanziatrice.

Con la transazione il gruppo DP World è entrato per la prima volta nel mercato ucraino. Secondo quanto comunicato da SD Capital, all'atto della sottoscrizione dell'acquisto della quota e della creazione di una joint venture il presidente del gruppo terminalista mediorientale, il sultano Ahmed Bin Sulayem, avrebbe confermato l'intenzione di DP World di effettuare investimenti nelle infrastrutture portuali dell'Ucraina.

Nei primi cinque mesi del 2017 il porto di Yuzhnyi ha registrato un traffico di 18,5 milioni di tonnellate di merci, volume che è il più elevato movimentato nel periodo dai porti ucraini e che rappresenta un incremento del +6,6% rispetto al corrispondente periodo del 2016. La maggior parte del traffico è risultato costituito da rinfuse secche (16,5 milioni di tonnellate) e da rinfuse liquide (1,4 milioni di tonnellate).



