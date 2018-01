5 gennaio 2018

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile terrà un corso di formazione per “Entertainment technician”

L'iniziativa sarà realizzata in collaborazione con Costa Crociere, che assumerà almeno il 70% degli idonei

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile promuove, assieme alla compagnia di navigazione Costa Crociere, un corso di alta formazione professionale per “Entertainment technician”, operatore che lavora a bordo delle navi da crociera all'interno del team tecnico del dipartimento Intrattenimento. In particolare, la compagnia ricerca tecnici in grado di gestire tutte le infrastrutture a supporto degli spettacoli teatrali, musicali, conferenze e party, attraverso le strumentazioni suono (oltre che luci e video) presenti nei saloni pubblici delle navi.

La formazione di questo profilo professionale è stata programmata in un corso gratuito di 339 ore, suddivise in teoria e pratica (di cui 16 ore sono di stage/affiancamento sul lavoro), al quale potranno partecipare 20 allievi giovani e adulti con diploma di scuola secondaria superiore e buona conoscenza della lingua inglese. Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea - Fondo sociale europeo 2014-2020.

Al termine del corso, che si terrà presso la sede dell'Accademia di Villa Figoli des Geneys ad Arenzano, la compagnia Costa Crociere si impegna ad assumere almeno il 70% degli idonei sulle navi del gruppo.

L'iscrizione al bando di selezione è aperta fino al prossimo 30 gennaio, data in cui scadrà la possibilità di presentare domanda di partecipazione. Per essere ammessi al corso, i candidati dovranno sostenere apposite prove attitudinali.



