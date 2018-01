5 gennaio 2018

Nel porto di Valencia è stato diminuito l'importo delle tariffe dei servizi di pilotaggio

Mediamente sono scese del -10%

Dalla fine dello scorso anno le tariffe massime dei servizi di pilotaggio nel porto di Valencia sono diminuite, riduzione che è stata programmata in due fasi: la prima è iniziata alla fine dello scorso novembre e la seconda entrerà in vigore alla fine del mese di novembre di quest'anno.

La diminuzione delle tariffe di questi servizi tecnico-nautici è pari mediamente al -10% rispetto al 2017, con riduzioni che per alcune tipologie di navi possono raggiungere il -40%. In particolare, l'abbassamento più consistente delle tariffe si applica alle navi di grandi dimensioni di stazza lorda compresa tra 100mila e 175mila tonnellate.

Il nuovo piano tariffario dei servizi di pilotaggio è stato definito nell'ambito del programma di competitività avviato dall'Autorità Portuale dello scalo spagnolo, programma che negli ultimi due anni ha consentito di dare corso ad altri aggiornamenti tariffari.







