8 gennaio 2018

L'ART avvia una consultazione pubblica sull'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali

Osservazioni e proposte dovranno essere inviate entro il 2 febbraio

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha annunciato oggi l'avvio di una consultazione pubblica su “Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali” per la quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte entro il prossimo 2 febbraio. Inoltre l'ART ha convocato per l'8 febbraio alle ore 11,00, presso la sede dell'Autorità a Torino, un'audizione al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte dinanzi al consiglio dell'Autorità.

L'avvio della consultazione pubblica si inserisce nell'ambito del procedimento regolatorio attivato dall'ART con delibera n. 40/2017 del 16 marzo 2017 riguardante l'adozione di un atto di regolazione contenente il quadro metodologico ed i criteri da applicarsi all'intero sistema nazionale della portualità per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali ( del 17 marzo 2017).

Ai partecipanti alla consultazione si richiede in particolare di fornire osservazioni e proposte sui temi delle concessioni di aree e banchine portuali, delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, della vigilanza sulle tariffe delle operazioni e dei servizi portuali e sulle procedure di verifica sui meccanismi incentivanti correlati ai canoni concessori e sui criteri di contabilità regolatoria per la verifica delle tariffe di operazioni e servizi portuali che presuppongono l'utilizzo di infrastrutture essenziali.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail