8 gennaio 2018

ACL motiva la decisione di cancellare dopo 50 anni gli scali diretti al porto di Goteborg

Da metà gennaio il porto svedese sarà servito da una linea feeder dedicata

Quest'anno, dopo oltre 50 anni di scali diretti al porto di Goteborg, le navi della compagnia di navigazione Atlantic Container Line (ACL) del gruppo armatoriale napoletano Grimaldi non toccheranno più direttamente il porto svedese, che dalla metà di questo mese sarà servito da una linea feeder dedicata.

La compagnia ha evidenziato come questa novità, introdotta nelle schedule del 2018, costituisca un grande cambiamento che - ha spiegato ACL - è stato deciso a seguito della graduale riduzione del livello dei noli di trasporto marittimo registrata negli ultimi cinque anni e a causa di un'inflessibile programmazione della disponibilità degli attracchi nel porto di Goteborg nonché di un costante aumento dei costi ed una parallela diminuzione della produttività nello scalo svedese.

La compagnia ha specificato che l'importante variazione è stata resa possibile anche dall'entrata in servizio di tutte le cinque nuove navi di classe G4 (Generation 4), le unità con-ro della capacità di carico containerizzato pari a 3.800 e di carico rotabile pari a 1.307 auto che sono state costruite dal cantiere navale cinese Hudong-Zhonghua Shipuilding che ha ultimato le cinque consegne nel 2016. Inoltre ACL ha evidenziato che tale modifica consentirà di ripristinare l'esattezza e l'affidabilità delle schedule della compagnia grazie alla disponibilità di 3,5 giorni in più da distribuire nella programmazione delle partenze delle navi.

Il nuovo servizio feeder settimanale dedicato salperà da Goteborg ogni lunedì e approderà al porto di Anversa ogni mercoledì mattina, giornata alla fine della quale è in programma l'arrivo nel porto belga delle navi dei servizi transatlantici della ACL con i carichi destinati ad essere importati in Svezia, che partiranno via feeder da Anversa ogni giovedì per essere sbarcati a Goteborg il lunedì mattina.



