11 gennaio 2018

Dichiarato il fallimento della società armatoriale Rizzo - Bottiglieri - De Carlini

L'attività della compagnia prosegue in esercizio straordinario

Oggi il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato il fallimento della società armatoriale Rizzo - Bottiglieri - De Carlini (RBD), provvedimento sollecitato da Pillarstone che lo scorso mese aveva acquisito la maggioranza dei crediti delle banche nei confronti della compagnia armatoriale. L'attività della RBD proseguirà in esercizio straordinario.







