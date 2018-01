12 gennaio 2018

Tito Vespasiani nominato segretario generale dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale

È dirigente Amministrazione e Demanio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Tito Vespasiani, dirigente Amministrazione e Demanio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, è stato nominato segretario generale dal Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che include i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

Ricordando che Tito Vespasiani viene considerato la memoria storica e professionale del porto di Ancona, dove ha già ricoperto il ruolo di segretario generale nell'Autorità Portuale, ed è stato inoltre comandante del porto di Ortona e docente di Diritto della navigazione all'Accademia Navale, il segretario generale dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, Matteo Paroli, manifestando apprezzamento per le qualità professionali e umane di Vespasiani, ha sottolineato che «per Ancona ha sempre rappresentato un punto di riferimento importantissimo e - ha aggiunto - sono convinto che saprà dare il meglio anche in questo nuovo prestigioso incarico».

Si tratta - ha osservato il presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri - di «una nomina che rappresenta un chiaro riconoscimento della sua esperienza e professionalità che si è sviluppata negli anni al porto di Ancona. Desidero ringraziarlo per l'impegno che ha sempre profuso con generosità. A nome mio e di tutto il personale, gli auguro buon vento».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail