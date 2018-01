12 gennaio 2018

Nel 2017 il porto di Los Angeles ha stabilito il proprio nuovo record annuale assoluto di traffico dei container

Picchi storici di contenitori pieni allo sbarco e di contenitori vuoti

Nel 2017 il porto di Los Angeles ha stabilito il proprio nuovo record annuale assoluto di traffico dei container avendo movimentato 9.343.193 teu, con un incremento del +5,5% rispetto al 2016 quando era stato conseguito il precedente record con 8.856.783 teu.

Il nuovo picco storico è stato ottenuto grazie al record assoluto di container pieni sbarcati nel porto californiano che sono ammontati a 4.716.089 teu, con una progressione del +3,8% sul precedente record di 4.544.748 teu del 2016, e grazie al record assoluto di container vuoti movimentati che si sono attestati a 2.727.170 teu, con un aumento del +9,4% sul 2016 e con una crescita del +3,8% rispetto al precedente record di 2.638.048 teu vuoti registrato nel 2006. Quest'ultimo massimo storico, così come nel 2006, è stato realizzato grazie al record di contenitori vuoti all'imbarco che sono stati pari a 2.558.883 teu (+9,5% sul 2016). Lo scorso anno la movimentazione di container pieni all'imbarco ha totalizzato 1.899.934 teu, con un rialzo del +4,5% sul 2016.

Nel solo mese di dicembre del 2017 il porto di Los Angeles ha movimentato un traffico containerizzato pari complessivamente a 779.211 teu, totale del mese che risulta inferiore solo a quello registrato nel dicembre 2016 quando era stato segnato il record assoluto per questo mese dell'anno con 796.537 teu.









