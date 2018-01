12 gennaio 2018

Il porto di Tanger Med ha chiuso il 2017 con un nuovo record annuale dei container movimentati

Stabilito anche il nuovo record annuale di traffico complessivo e, nel periodo ottobre-dicembre, il nuovo record trimestrale dei contenitori

Nel 2017 il porto marocchino di Tanger Med ha registrato il proprio nuovo record annuale assoluto di traffico containerizzato avendo movimentato 3.312.409 teu, con un incremento del +12% rispetto al 2016 e con una crescita del +8% rispetto al precedente record di quasi 3,1 milioni di teu stabilito nel 2014.

Nel quarto trimestre dello scorso anno, inoltre, lo scalo africano ha conseguito anche il proprio nuovo record trimestrale assoluto di traffico dei contenitori con un totale di 908mila teu, con un rialzo del +10% rispetto all'ultimo trimestre del 2016 e con un aumento del +7% sul precedente record trimestrale di 849mila teu ottenuto nel terzo trimestre del 2017.

Lo scorso hanno il porto ha movimentato complessivamente 51,3 milioni di tonnellate di merci, superando per la prima volta la soglia di 50 milioni di tonnellate annuali, con una progressione del +15% sul 2016. In termini di peso il traffico containerizzato è stato pari a 37,4 milioni di tonnellate (+19%). Nel settore del traffico degli idrocarburi il traffico è ammontato a 6,0 milioni di tonnellate (+1%). Il traffico dei rotabili è stato di quasi 7,1 milioni di tonnellate (+14%), traffico che in termini di Tir movimentati è stato di 286mila unità (+9%). Nel segmento delle auto nuove di fabbrica sono stati movimentati 362mila veicoli (+16%). Nel settore dei passeggeri il traffico è stato di oltre 2,8 milioni di persone (+3%).









