12 gennaio 2018

Fercam ha aperto una seconda sede in Romania

Nuovo ufficio nella capitale Bucarest

Fercam ha aperto una nuova sede a Bucarest, che è la seconda dell'azienda logistica in Romania, nazione dove la società è attiva da diversi anni ad Oradea con una decina di collaboratori. Fercam ha spiegato che la zona di Oradea è da anni una zona produttiva molto attiva con una situazione di piena occupazione, per cui negli ultimi anni anche per il settore della logistica è stato sempre più difficile reperire personale qualificato, peraltro molto conteso tra la concorrenza massicciamente presente in loco.

Il responsabile Freight Management FTL di Fercam, Hansjörg Faller, ha ricordato che la Romania importa molti prodotti da tutta Europa e dall'Oriente mentre esporta soprattutto legname, acciaio e prodotti dell'automotive, settori tutti serviti dall'azienda di Bolzano. «Per Bucarest - ha precisato - abbiamo previsto attualmente attività di FTL (carichi completi) e carichi parziali oltre alle spedizioni aeree e marittime». Tutti i servizi centrali di amministrazione, contabilità e gestione del personale di Fercam Romania rimarranno ad Oradea, mentre i nuovi addetti della filiale di Bucarest si concentreranno soprattutto sul lavoro commerciale.







