15 gennaio 2018

Lo scorso anno nel canale di Suez è transitato un traffico record di merci

Nuovo massimo storico sia per le merci imbarcate sulle navi che sono transitate nella direzione nord-sud sia per quelle sulle navi transitate nella direzione opposta

Nel 2017 nel canale di Suez sono transitate complessivamente 17.550 navi, con un incremento del +4,3% rispetto a 16.833 navi nell'anno precedente. Se il numero di unità navali che lo scorso anno hanno attraversato la via d'acqua non costituisce un record annuale per il canale, che è stato stabilito nel 1982 con 22.545 navi, lo è invece il volume complessivo di tonnellaggio netto (tonnellate corte) delle navi che nel 2017 sono passate nel canale che ha superato per la prima volta la soglia del miliardo di tonnellate totalizzando 1,04 miliardi di tonnellate nette, con una crescita del +6,9% sul 2016 e con un rialzo del +4,3% rispetto al precedente record di quasi 999 milioni di tonnellate nette registrato nel 2015.

Relativamente alla tipologia di navi transitate nel canale, lo scorso anno il numero di petroliere che lo hanno attraversato è stato di 4.537 unità, con un aumento del +5,7% sul 2016, per un totale di 188,1 milioni di tonnellate corte (+8,1%), mentre le navi di altro tipo sono state 13.013 (+3,8%) per un complessive 853,4 milioni di tonnellate corte (+6,7%).

Nel 2017 è stato conseguito anche il nuovo record storico annuale di merci imbarcate sulle navi che hanno attraversato il canale di Suez. Sono ammontate infatti a 908,6 milioni di tonnellate, con un incremento del +10,9% rispetto a 819,1 milioni di tonnellate nel 2016 e con una crescita del +10,4% rispetto al precedente record di 822,9 milioni di tonnellate stabilito nel 2015. Il record è tale sia per le merci imbarcate sulle navi che sono transitate nella direzione nord-sud che si sono attestate a 477,9 milioni di tonnellate, con una progressione del +19,3% sul 2016 e con un aumento del +14,6% sul precedente record di 417,2 milioni di tonnellate stabilito nel 2015, sia per le merci imbarcate sulle unità navali che lo hanno attraversato nella direzione sud-nord, che sono state pari a 430,6 milioni di tonnellate, in crescita del +2,9% sul 2016 e con un incremento del +1,5% sul precedente record di 424,1 milioni di tonnellate registrato nell'ormai lontano 2007 prima dell'inizio della crisi economica mondiale.

Tra le principali tipologie di carichi imbarcati sulle navi che nel 2017 hanno attraversato il canale, le merci containerizzate hanno raggiunto il nuovo picco annuale storico di 471,4 milioni di tonnellate, con un incremento del +7,1% sul precedente record stabilito nel 2016. Per i container il record è tale sia per i contenitori imbarcati sulle navi transitate da nord a sud che hanno totalizzato 237,4 milioni di tonnellate, con un aumento del +12,9% sul 2016 e un rialzo del +11,6% sul precedente record di 212,7 milioni di tonnellate del 2014, sia per i carichi containerizzati trasportati dalle navi transitate da sud a nord che si sono attestati a 234,0 milioni di tonnellate, con una progressione del +1,9% sul precedente record di 229,7 milioni di tonnellate stabilito nel 2016.

Nuovo record assoluto è anche quello dei carichi di petrolio grezzo trasportati dalle navi transitate lo scorso anno nel canale che sono ammontati a 106,2 milioni di tonnellate, con una crescita del +16,1% sul precedente record ottenuto nel 2016. Anche in questo caso il nuovo record è tale sia per il petrolio grezzo trasportato dalle navi transitate da nord a sud che è ammontato a 33,5 milioni di tonnellate, con una progressione del +67,9% sul 2016 e con un aumento del +40,6% sul precedente record di 23,8 milioni di tonnellate del 2012, sia per il petrolio grezzo trasportato dalle navi transitate da sud a nord che è stato pari a 72,7 milioni di tonnellate, con un aumento del +1,6% sul precedente record stabilito nel 2016.

Un nuovo picco storico, tra gli altri registrati nei diversi settori merceologici, è stato stabilito dai cereali, che è il terzo più consistente tipo di merci imbarcato sulle navi che hanno attraversato il canale. Nel 2017 i carichi di cereali sono stati pari a 48,0 milioni di tonnellate, con un aumento del +2,5% sul precedente record del 2016. Il nuovo record è tale per i soli cereali imbarcati sulle navi transitate da nord a sud che sono ammontati a 47,4 milioni di tonnellate, in crescita del +1,6% sul precedente record del 2016, mentre il totale di 519mila tonnellate di cereali imbarcati sulle navi transitate nella direzione opposta è superiore del 403,9% rispetto al 2016, ma inferiore rispetto a quello di 556mila tonnellate registrato nel 2007.









