15 gennaio 2018

Il gruppo armatoriale giapponese MOL ha comprato la società olandese di ship management Azalea Maritime

È stata ribattezzata MOL Maritime (Europe) B.V.

Il gruppo armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ha annunciato di aver acquisito l'intero capitale sociale della Azalea Maritime B.V., società olandese di ship management, con sede a Oud-Beeijerland, che è affiliata alla montenegrina Azalea Maritime LLC. La transazione è stata portata a termine nei giorni scorsi e MOL ha ribattezzato Azalea Maritime assegnandole dallo scorso 1° gennaio la nuova ragione sociale MOL Maritime (Europe) B.V.

Da tempo il gruppo giapponese si avvale di personale marittimo fornito e addestrato dalla Azalea Maritime Agency, che è stata costituita nel gennaio 1997 ed è compartecipata dall'olandese Azalea Maritime e dall'affiliata montenegrina.







