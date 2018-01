15 gennaio 2018

Il porto di Hong Kong ha chiuso il 2017 con un traffico di 20,75 milioni di container (+4,8%)

Lo scalo si conferma al quinto posto nella classifica dei primi porti container mondiali

Il porto di Hong Kong ha archiviato il 2017 con un traffico dei container pari a 20,75 milioni di teu, un totale molto lontano dal record annuale stabilito nel 2008 con 24,49 milioni di teu che allora poneva Hong Kong al terzo posto nella graduatoria dei primi porti container mondiali per volume di traffico movimentato alle spalle degli scali di Singapore e Shanghai, mentre il volume movimentato lo scorso anno lo colloca alle spalle dei porti di Shanghai, Singapore, Shenzhen e Ningbo-Zhoushan (verosimilmente - è necessario precisare - dato che il dato di traffico annuale dei tre porti cinesi deve ancora essere reso noto).

I 20,75 milioni di teu movimentati dal porto di Hong Kong nel 2017 rappresentano un incremento del +4,8% sull'anno precedente. Nel solo dicembre 2017 il traffico ha marcato la più consistente flessione mensile registrata lo scorso anno essendo stati movimentati meno di 1,8 milioni di teu, con un calo del -10,6% sul dicembre 2016.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec