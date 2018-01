15 gennaio 2018

Il progetto Portolab sbarca nel porto di Marina di Carrara

Quest'anno 400 alunni delle scuole primarie visiteranno lo scalo

Quest'anno 400 alunni delle scuole primarie visiteranno il porto di Marina di Carrara nell'ambito del progetto Portolab con un'iniziativa nata grazie alla collaborazione tra l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il gruppo Grendi, che opera nello scalo toscano, visto il successo che il progetto ottiene dal 2006 nel terminal LSCT del porto della Spezia dove già più di 5.000 bambini hanno partecipato al progetto ideato dal gruppo Contship Italia per raccontare la vita e il lavoro all'interno del porto e dei centri intermodali.

A partire da oggi e fino al prossimo 28 maggio ogni lunedì, giorno in cui è presente nel porto di Marina di Carrara la nave Stena Freighter, i tutor del terminal Grendi, assieme a personale dell'AdSP, accoglieranno le classi e gli insegnanti e metteranno a disposizione, con una metodologia innovativa e stimolante, le competenze ed i valori dell'attività portuale. Il terminal container si trasformerà così in un laboratorio a cielo aperto che prevede, prima della visita a bordo della Stena Freighter, ro-ro che opera sulla nuova linea Marina di Carrara-Cagliari, testimonianze da parte di importanti componenti della comunità portuale: Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e Polizia di Frontiera Marittima.

Oggi, nella sede dell'AdSP di Marina di Carrara, il comandante del porto Maurizio Scibilia ha mostrato a 19 studenti della classe 4A dell'Istituto Comprensivo M. Buonarroti, Scuola Paradiso B di Marina di Carrara, un video istituzionale, raccontando loro quali sono le funzioni svolte nel porto. Gli studenti hanno poi potuto assistere all'apertura di un container, al funzionamento di un mezzo di sollevamento e per finire hanno visitato la nave partendo dalla stiva per arrivare fino al ponte di comando.

Manifestando orgoglio per essere riuscito a portare anche a Marina di Carrara l'esperienza che già raccoglie grandi successi alla Spezia, la presidente dell'AdSP, Carla Roncallo, ha sottolineato che si tratta di un altro passo importante verso l'armonizzazione tra i porti della Spezia e Marina di Carrara sancito dalla riforma portuale. «Portolab - ha ricordato - ha anche la funzione di avvicinare sempre più il porto alla città, attraverso un' attività didattica a tutto campo. Ringrazio il gruppo Grendi, il gruppo Contship Italia, i dirigenti scolastici, le maestre e tutte le istituzioni che hanno aderito all'iniziativa che sapranno rendere efficace e, spero per i piccoli visitatori, interessante e divertente».



