16 gennaio 2018

Nel 2017 i terminal portuali di CMPort hanno movimentato un volume di traffico record

I container sono stati pari a 102,93 milioni di teu (+7,5%) e le rinfuse e merci convenzionali a 505,7 milioni di tonnellate (+10,0%)

Lo scorso anno i terminal portuali del gruppo China Merchants Port Holdings Co. (CMPort) di Hong Kong hanno movimentato volumi record sia di traffico containerizzato che di traffici di rinfuse e merci convenzionali. Nel settore dei contenitori i terminal del gruppo hanno superato per la prima volta la soglia di 100 milioni di teu movimentati in un anno raggiungendo un totale di 102,93 milioni di teu, con una progressione del +7,5% rispetto al precedente record di 95,77 milioni di teu registrato nel 2016. Il gruppo di Hong Kong ha evidenziato che aver superato il traguardo dei 100 milioni di teu non costituisce un primato solo aziendale, ma per l'intera portualità cinese in quanto CMPort è il primo por operator cinese ad aver oltrepassato questo ammontare.

Lo scorso anno il traffico containerizzato movimentato nei soli porti della Repubblica Popolare Cinese è stato pari a 77,10 milioni di teu (+7,2%), nel porto di Hong Kong il traffico è stato di 5,79 milioni di teu (+12,4%), nel porto taiwanese di Kaohsiung di 1,70 milioni di teu (-1,8%) e nei porti esteri il totale è stato di 18,35 milioni di teu (+8,2%), con significati incrementi in quest'ultimo segmento da parte del cingalese Colombo International Container Terminals (CICT), che ha movimentato 2,39 milioni di teu (+18,5%), e del togolese Lomé Container Terminal (LCT), che ha movimentato 888mila teu (+67,5%). In quest'ultimo segmento, inoltre, Terminal Link, la joint venture partecipata al 49% da CMPort e al 51% dal gruppo armatoriale francese CMA CGM, ha movimentato un traffico stimato in 12,61 milioni di teu, con una crescita del +2,1% sul 2016.

Nel 2017 il traffico di rinfuse e merci convenzionali movimentato dai terminal di CMPort si è attestato anch'esso ad una cifra record essendo stato pari a 505,7 milioni di tonnellate, con un aumento del +10,0% sul precedente record di 459,9 milioni di tonnellate del 2016.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec