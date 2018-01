17 gennaio 2018

Presentato il progetto definitivo del “Canale Istanbul”

I lavori per realizzare la nuova via d'acqua parallela allo Stretto del Bosforo potrebbero partire entro fine anno

Lunedì il ministro turco dei Trasporti, Ahmet Arslan, ha presentato il progetto definitivo del “Canale Istanbul”, la nuova via d'acqua lunga 45 chilometri che sarà realizzata parallelamente allo Stretto del Bosforo con lo scopo di diminuire la congestione del traffico marittimo sulla rotta che collega il Mare di Marmara con il Mar Nero ( del 27 aprile 2011).

Il ministro ha specificato che il progetto sarà realizzato in project financing con un contratto di Build, Operate and Transfer (BOT) in collaborazione tra pubblico e privato e che l'obiettivo è di portare a termine le procedure di gara e di avviare i lavori di scavo entro quest'anno.

Il nuovo canale sarà realizzato collegando la laguna del Lago Kucukcekmece con il bacino idrico di Sazlidere e con il lago e bacino idrico di Durusu e di Terkos.





