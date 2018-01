17 gennaio 2018

A Monfalcone è stato siglato un protocollo fra Regione, Fincantieri e sindacati per favorire l'occupazione

Include le imprese che operano nell'indotto cantieristico

Oggi nel cantiere navale della Fincantieri a Monfalcone è stato sottoscritto un protocollo di collaborazione fra la Regione Friuli Venezia Giulia, la società cantieristica e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Il documento prevede di potenziare l'attività di informazione sulle iniziative e sulle opportunità occupazionali, sia nei confronti dei lavoratori che nei confronti delle imprese che operano nell'indotto cantieristico, in particolare di quelle del sito produttivo di Monfalcone. A questo si aggiunge la volontà di accrescere le opportunità di impiego e favorire i processi di ingresso nel mondo del lavoro con attenzione rivolta ai più giovani.

Inoltre con l'intesa le parti intendono collaborare per individuare le modalità più efficaci per ottemperare agli obblighi previsti dalle leggi speciali a favore delle categorie di lavoratori più fragili e, non ultimo, promuovere la qualità dell'occupazione, favorire la crescita economica e sociale del territorio, offrendo uno specifico servizio alle comunità locali.

Per assicurare l'efficacia degli interventi, il protocollo include la costituzione di un gruppo di lavoro paritetico composto da non più di tre rappresentanti per ciascuna delle parti firmatarie con il compito di monitorare, proporre miglioramenti e integrazioni, adottare iniziative per diffondere le attività.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail