17 gennaio 2018

Approvato l'atto di indirizzo sull'utilizzo delle banchine commerciali del porto di Ancona

Giampieri: è un passaggio fondamentale per consentire agli operatori portuali di definire una programmazione economico-produttiva

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha approvato l'atto di indirizzo sull'utilizzo delle banchine commerciali del porto di Ancona che sarà valido fino al 31 dicembre 2021. L'ente portuale ha ricordato che le quattro banchine commerciali rappresentano gli accosti operativi della nuova darsena su cui vengono effettuate le movimentazioni dei traffici container, delle merci varie e delle rinfuse, per un volume di traffico totale di 1,5 milioni di tonnellate annuo di merci che hanno come origine e destinazione il territorio che comprende Marche, Romagna, Umbria e Abruzzo.

L'AdSP ha specificato che le banchine 23 e 25 andranno in concessione fino al 31 dicembre 2021 e che l'atto approvato dal Comitato di gestione stabilisce che nessun soggetto potrà ottenere contemporaneamente la concessione dei terminal 23 e 25, nemmeno attraverso società controllate, mentre le banchine 22 e 26 saranno lasciate pubbliche, ossia potranno essere utilizzate dagli operatori portuali che non hanno concessioni per la movimentazione di tutte le tipologie merceologiche su autorizzazione dell'Autorità di Sistema, in modo da consentire la necessaria flessibilità d'uso legata alle caratteristiche polifunzionali del porto.

L'ente ha ricordato inoltre che sulla banchina 22 si stanno realizzando dei lavori di consolidamento e ristrutturazione che saranno completati entro il prossimo autunno, quando sarà collaudata e potrà essere utilizzata, ed ha precisato che la 26 continuerà ad essere usata con preferenza per le navi portacontainer. Entro l'anno sarà anche definito l'avvio dei lavori per la realizzazione della nuova banchina 27, con un intervento di una durata stimata di cinque anni, alla fine del contenzioso fra le imprese che avevano partecipato al bando di gara.

«Con l'approvazione dell'atto di indirizzo da parte del Comitato di gestione - ha commentato il presidente dell'AdSP, Rodolfo Giampieri - l'Autorità di Sistema avvia l'iter procedurale per assicurare la tempestiva definizione degli assetti delle banchine, passaggio fondamentale per consentire agli operatori portuali una programmazione economico-produttiva che permetta loro di definire organizzazione e risorse, con il rilascio di concessioni di una durata adeguata che possa consentire l'ammortamento degli investimenti aziendali». Il tutto - ha sottolineato Giampieri - «per favorire le migliori condizioni possibili per creare lavoro e occupazione a vantaggio della comunità».

In occasione della riunione odierna è stato rivolto un saluto al direttore marittimo delle Marche e comandante del porto di Ancona, ammiraglio Francesco Saverio Ferrara, che dopo quattro anni lascia Ancona per un altro incarico. Nel suo saluto Giampieri ha sottolineato «le doti umane e professionali dell'ammiraglio Ferrara con cui è stato possibile costruire un percorso di modernizzazione del porto, una parte del quale dedicato al recupero del rapporto porto-città».



