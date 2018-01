18 gennaio 2018

A maggio la sudcoreana SM Line avvierà un secondo servizio transpacifico

Vi impiegherà sei portacontainer della capacità di 4.000 teu

Nella prima settimana del prossimo mese di maggio SM Line Corporation, la compagnia di navigazione del gruppo sudcoreano Samra Midas che è stata costituita alla fine del 2016 e che ha iniziato ad operare con le portacontainer che la capogruppo aveva acquisito nell'ambito del fallimento della connazionale Hanjin Shipping, avvierà un nuovo servizio transpacifico che affiancherà la linea transpacifica China Pacific Express (CPX) attualmente operata dalla compagnia.

Il servizio CPX collega gli Stati Uniti, con partenze dal porto di Long Beach, con la Corea del Sud (Busan e Kwangyang) e la Cina (Shanghai e Ningbo), mentre il nuovo CPX connetterà il porto statunitense di Seattle e quello canadese di Vancouver con il Giappone (Tokyo), la Corea del Sud (Busan e Kwangyang) e la Cina (Shanghai, Ningbo e Yantian).

Il nuovo servizio avrà frequenza settimanale e SM Line vi impiegherà sei portacontainer della capacità di 4.000 teu.

SM Line ha specificato che recentemente ha completato l'attivazione delle organizzazioni commerciali a Seattle e in Canada che avranno il compito di soddisfare le aspettative dei clienti che richiedono un potenziamento del servizio dagli USA.

Inoltre SM Line ha precisato che continua a prendere in esame la possibilità di collaborare con compagnie di navigazione nazionale ed estere, in particolare con la connazionale Hyundai Merchant Marine (HMM).



