18 gennaio 2018

Cambio di terminal portuale a Genova del servizio EAX realizzato da Hapag-Lloyd in collaborazione con CMA CGM

Le toccate verranno trasferite dal VTE al SECH

A partire dallo scalo del prossimo 19 febbraio della portacontainer Jazan nel porto di Genova, le toccate al porto del capoluogo ligure delle navi della compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd nell'ambito del servizio Europe Australia Express (EAX) che collega l'Australia e il sudest asiatico con il Mediterraneo e il Nord Europa, che è operato in collaborazione con la compagnia francese CMA CGM che denomina la linea New North Europe Med Oceania (NEWMO), verranno trasferite dal terminal Voltri Terminal Europa (VTE) al terminal Southern European Container Hub (SECH).

La rotazione del servizio, che ha frequenza settimanale, effettua scali a Londra, Amburgo, Rotterdam, Le Havre, Fos, Genova, Damietta, Pointe des Galets, Fremantle, Melbourne, Sydney, Adelaide, Singapore, Port Kelang, Chennai, Colombo, Cochin, Damietta, Marsaxlokk, Salerno, Londra.







