19 gennaio 2018

Global Ship Lease annuncia l'esame di possibili alternative strategiche

Webber: siamo una delle poche società del settore in grado di sviluppare la flotta, attrarre capitale o trovare partner complementari per una fusione

Global Ship Lease (GSL), società che ha sede nelle Isole Marshall e che possiede una flotta di 18 navi portacontenitori di cui 16 noleggiate alla compagnia francese CMA CGM, ha annunciato oggi che il proprio consiglio di amministrazione ha nominato la Evercore in qualità di advisor finanziario per avere il supporto della società statunitense nell'esame di possibili alternative strategiche, tra cui - ha specificato GSL - un'acquisizione societaria, un'aggregazione o una partnership aziendale, alternative - ha precisato Global Ship Lease - che saranno valutate mentre continueranno ad essere perseguite opportunità per continuare ad accrescere la flotta.

«Dopo aver completato l'emissione obbligazionaria da 360 milioni di dollari con scadenza 2022, che ha prorogato di molto la scadenza dei nostri principali finanziamenti, e dopo aver concordato il correlato finanziamento assistito da garanzie, entrambi realizzati a condizioni favorevoli - ha spiegato l'amministratore delegato di Global Ship Lease, Ian Webber - riteniamo che ora sia il momento giusto per esplorare alternative strategiche per massimizzare il valore per gli azionisti».

Webber ha sottolineato che GSL «è una delle poche società quotate che noleggiano portacontainer in grado di acquisire interessanti portafogli di navi, attrarre capitale per la crescita o trovare partner complementari per una fusione. Inoltre, confidando nella ripresa ciclica del settore del trasporto marittimo containerizzato - ha specificato - continuiamo a concentrarci sulle opportunità a breve termine per aumentare la nostra flotta e nel contempo esplorare una vasta gamma di alternative strategiche per dare più valore agli azionisti».



