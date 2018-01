19 gennaio 2018

Quest'anno, per la prima volta, una nave della MSC Crociere approderà in India

Onorato: è un mercato di cui prevediamo una crescita considerevole nei prossimi anni

Quest'anno, per la prima volta, una nave della MSC Crociere approderà in India. L'itinerario, realizzato con la MSC Lirica che può ospitare quasi duemila passeggeri, partirà da Dubai per toccare poi Abu Dhabi e proseguire verso la capitale dell'Oman, Muscat, prima di attraversare il Mar Arabico e approdare a Mumbai, la porta d'ingresso dell'India.

«L'introduzione dell'India negli itinerari invernali 2018/2019 di MSC Crociere - ha sottolineato l'amministratore delegato della compagnia, Gianni Onorato - dimostra come il nostro significativo piano di investimenti ci consenta di espandere la nostra presenza globale e di affermarci in un mercato ad alto potenziale, di cui prevediamo una crescita considerevole nei prossimi anni».







