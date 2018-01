22 gennaio 2018

DP World e NIIF creeranno una piattaforma per investire sino a tre miliardi di dollari nei porti, trasporti e logistica in India

Verranno acquisiti beni e realizzati progetti logistici nei settori

Dopo l'accordo siglato lo scorso maggio dalle due parti per sviluppare il settore logistico in India, oggi il gruppo terminalista DP World di Dubai e l'Indian National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), il fondo partecipato dal governo indiano che ha lo scopo di incoraggiare gli investimenti nazionali ed esteri nel comparto infrastrutturale nella nazione asiatica, hanno annunciato la creazione di una piattaforma per gli investimenti nei segmenti dei porti, del trasporto e della logistica. DP World e NIIF hanno specificato che la piattaforma investirà sino a tre miliardi di dollari di fondi per acquisire beni e realizzare progetti logistici nel settore.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec