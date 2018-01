22 gennaio 2018

Diana Containerships vende due portacontainer da 5.576 teu per 22 milioni di dollari

Le navi sono state costruite nel 2004

La società armatoriale greca Diana Containerships ha annunciato oggi di aver concordato la vendita delle due proprie portacontainer March e Great, entrambe della capacità di 5.576 teu e costruite nel 2004 dal cantiere navale giapponese Koyo Dockyard Co, per complessivi 22 milioni di dollari. La compagnia ha specificato che la proprietà delle due navi andrà ad una terza parte non affiliata con cui lo scorso autunno è stato stretto un accordo per cederle fino a sette navi della flotta per un valore complessivo di 104 milioni di dollari ( del 6 ottobre 2017).

Diana Containerships ha precisato che le due portacontenitori saranno consegnate alla fine del prossimo mese di marzo.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec