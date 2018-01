23 gennaio 2018

COSCO Shipping Ports cederà alla CMA CGM il 10% del capitale del proprio container terminal nel porto di Zeebrugge

Sottoscritto il contratto di concessione con l'Autorità Portuale dello scalo belga

Ieri a Bruxelles la COSCO Shipping Ports (CSP) ha siglato con l'Autorità Portuale di Zeebrugge il contratto di concessione attraverso il quale la società terminalista del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping gestirà il container terminal della CSP Zeebrugge Terminal (CSP Zeebrugge), impresa in precedenza denominata APM Terminals Zeebrugge e ribattezzata dopo che recentemente COSCO Shipping Ports ha acquisito l'intero capitale sociale dell'azienda comprando la quota del 76% detenuta dall'olandese APM Terminals, la società terminalista del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ( dell'11 settembre 2017).

Contestualmente COSCO Shipping Ports ha sottoscritto un memorandum of understanding con il gruppo armatoriale francese CMA CGM in base al quale quest'ultimo effettuerà un investimento iniziale per acquisire il 10% del capitale della CSP Zeebrugge.

«Con la firma del contratto di concessione con la Port of Zeebrugge - ha dichiarato il presidente del gruppo armatoriale COSCO Shipping, Xu Lirong, nel corso della cerimonia - CSP assumerà il controllo del CSP Zeebrugge Terminal e lo svilupperà per farne un porto gateway di COSCO Shipping nell'Europa nordoccidentale». «Ci sono - ha spiegato il vicepresidente e amministratore delegato di COSCO Shipping Ports, Zhang Wei - molte ragioni per cui scegliamo Zeebrugge come il nostro primo porto gateway nell'Europa nordoccidentale: con la sua posizioni vantaggiosa e la profondità dei fondali, offre le condizioni ideali per le mega navi. Noi abbiamo in programma non solo di sviluppare CSP Zeebrugge per farne un crocevia delle rotte marittime, ma anche per renderlo una primaria piattaforma logistica per servire l'Europa continentale e le isole britanniche. Con questo programma lavoreremo a stretto contatto con la Port of Zeebrugge sulla Maritime Logistic Zone. Inoltre - ha aggiunto Wei - siamo lieti di avere la CMA come partner. Con la collaborazione della CMA siamo fiduciosi non solo di poter offrire servizi di alta qualità, ma anche di cogliere le opportunità economiche che si presenteranno nella regione del porto di Zeebrugge».

Il vice primo ministro belga e ministro del Lavoro, Kris Peeters, ha reso noto che nei primi nove mesi del 2017 le esportazioni belghe verso la Cina hanno registrato un incremento del +20% salendo ad un valore complessivo di sei miliardi di euro. «La Cina - ha sottolineato il numero due del governo belga - sta diventando un partner commerciale sempre più importante. Lo scorso anno - ha ricordato - l'apertura di un collegamento ferroviario diretto tra il porto e la città di Daqing, in Cina, ha già evidenziato questo fatto ( del 6 giugno 2017, ndr). La conferma della presenza di COSCO Shipping a Zeebrugge contribuisce a rafforzare gli scambi commerciali tra il Belgio e la Cina e il ruolo del porto di Zeebrugge nel contesto internazionale».





