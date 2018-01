23 gennaio 2018

Damen Shipyards ha consegnato cinque nuovi rimorchiatori al gruppo cubano GEMAR

Sono stati costruiti nel cantiere navale vietnamita Damen Song Cam Shipyard

La società cantieristica olandese Damen Shipyards ha consegnato cinque nuovi rimorchiatori alla Empresa de Navegación Caribe, filiale della società armatoriale cubana Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR). Quattro dei mezzi navali hanno una capacità di tiro alla bitta di 47 tonnellate e il quinto di 60 tonnellate. Tutti i cinque rimorchiatori sono stati costruiti nel cantiere navale vietnamita Damen Song Cam Shipyard del gruppo olandese.

I cinque rimorchiatori si aggiungono agli altri 40 mezzi navali, tra rimorchiatori, unità cisterna e ro-ro, che Damen ha già consegnato a GEMAR.







