23 gennaio 2018

Accordo strategico Cina-Malaysia per dare impulso al piano della Dingheng Shipping per la costruzione di 100 navi chimichiere

Li Duozhu (gruppo Dingheng): questo progetto avrà un impatto significativo sul settore della logistica chimica mondiale

Con il positivo esito nei giorni scorsi delle prime prove in mare della nave DH Admiral, la società armatoriale cinese Shanghai Dingheng Shipping Co. ha avviato la costituzione di una propria flotta di ben 100 chimichiere di piccola e media capacità, con portata lorda compresa tra 2.000 e 15.000 tonnellate, che sarà realizzata nell'arco dei prossimi dieci anni. Il piano prevede che una parte consistente di queste nuove navi vengano cedute ad altri armatori del settore e ad investitori in tutto il mondo.

Per dare ulteriore impulso a questo progetto sabato scorso a Shanghai è stato siglato un accordo di cooperazione strategica che è stato firmato dal vice presidente esecutivo della China Shipowners' Association (CSA), Shouguo Zhang, e dal principe reggente dello Stato malese di Johor, Tunku Ismail. L'intesa ha lo scopo di individuare le opportunità che questa iniziativa può offrire all'industria petrolchimica malese, collaborazione che potrà approdare tra l'altro alla costituzione di joint venture e alla definizione dell'offerta e delle modalità per la realizzazione di investimenti nel progetto.

Nel corso della cerimonia Li Duozhu, fondatore e presidente del gruppo Dingheng, ha sottolineato il passo storico compiuto con l'avvio di questo progetto che - ha evidenziato - «avrà un impatto significativo sul settore della logistica chimica mondiale. Noi - ha spiegato Duozhu - coopereremo con fiducia con i nostri partner per offrire al mondo nell'arco dei prossimi 10-20 anni centinaia di navi chimichiere. Questa iniziativa, importante e senza precedenti - ha rilevato - cambierà il modello tradizionale di tutta la filiera mondiale del settore, partendo dall'attività di trasporto, dalla costruzione e dalle attrezzature e dai materiali delle chimichiere, e inoltre completerà il trasferimento in Cina di una catena industriale controllata da quasi cent'anni dalle nazioni sviluppate. Ciò genererà miliardi di valore della produzione e creerà milioni di posti di lavoro, contribuendo alla strategia nazionale per il predominio in campo marittimo, all'iniziativa per la Nuova Via della Seta, al piano Made in China 2025 e alla creazione dello Shanghai Shipping Center».

La DH Admiral, di 8.500 tonnellate di portata lorda, è la prima di sei navi chimichiere costruite nel cantiere navale cinese Tongbao Shipyard nell'ambito del programma “100 Orders Plan” della Dingheng Shipping, navi che vengono realizzate in collaborazione con le connazionali Xiamen Xiangyu Group Corporation e Nantong Tongbao Shipbuilding Co.











