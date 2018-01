23 gennaio 2018

Convenzione a Messina tra Autorità Portuale e Comune per l'uso dei finanziamenti per il porto di Tremestieri

De Simone: si tratta di un'opera strategica non soltanto per la portualità cittadina, ma per l'intera Regione

L'Autorità Portuale di Messina ha reso noto di aver sottoscritto con l'amministrazione comunale della città una convenzione che disciplina i reciproci rapporti finalizzati all'utilizzo dei finanziamenti di cui è beneficiaria l'authority e che verranno impiegati per la realizzazione della piattaforma logistica con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri - primo stralcio.

Si tratta - ha sottolineato il commissario straordinario dell'Autorità Portuale, Antonino De Simone - di un'opera strategica «non soltanto per la portualità cittadina, ma per il sistema trasportistico commerciale multimodale dell'intera Regione Siciliana. Non si può infatti dimenticare che Messina rappresenta da sempre lo snodo di collegamento principale dei traffici commerciali su gommato in ingresso e in uscita da tutto il territorio siciliano. Aggiungo inoltre che l'Autorità Portuale, con le proprie risorse, sta ancora una volta contribuendo in modo significativo alla realizzazione di un intervento infrastrutturale che, in questo caso, alleggerirà in modo definitivo la viabilità urbana dalla servitù di passaggio dei Tir, con notevoli ricadute positive su tutta la cittadinanza in termini di sicurezza e ambiente».

L'ente portuale ha specificato che le quote di cofinanziamento includono fondi per 4,5 milioni di euro relativamente alla convenzione stipulata tra l'Autorità Portuale ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2,0 milioni di euro secondo quanto previsto da decreto 10999 del 31 dicembre 2015 del MIT, 15,0 milioni di euro dall'atto di convenzione tra il commissario delegato ex OPCM 3633/07 e l'Autorità Portuale di Messina del 18 dicembre 2009, figuranti nel vigente POT dell'ente, e 28,0 milioni di euro previsti all'interno del decreto n.457 del 31 dicembre 2015 del MIT adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.



