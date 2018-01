23 gennaio 2018

Maersk Line aderisce al mercato telematico del trasporto marittimo containerizzato NYSHEX

Offrirà contratti per i trasporti sulle rotte marittime transpacifiche westbound

La danese Maersk Line, compagnia di navigazione che con una flotta di portacontainer della capacità di carico complessiva superiore a quattro milioni di teu è leader mondiale del settore del trasporto marittimo containerizzato, ha seguito i passi della francese CMA CGM (terza compagnia del mercato), della cinese COSCO Shipping (quarta), della tedesca Hapag-Lloyd (quinta), della compagnia di Hong Kong OOCL (settima) e della giapponese MOL (nona) annunciando la propria adesione al New York Shipping Exchange (NYSHEX), il mercato telematico che è nato con lo scopo di fungere da intermediario tra gli spedizionieri e caricatori e le compagnie di navigazione, con i primi che si garantiscono il trasporto marittimo dei loro carichi prenotando gli spazi di carico sulle navi necessari alle loro previste spedizioni e con i secondi che si assicurano contratti a breve e medio termine, complementari ai loro contratti di servizio a lungo termine, invece che ricorrere al mercato spot a breve termine.

Con l'adesione al NYSHEX, dal prossimo marzo Maersk Line utilizzerà questo mercato telematico per offrire contratti per i trasporti sulle rotte marittime transpacifiche dirette da est a ovest.







