24 gennaio 2018

Nuovo anno dei record per il gruppo crocieristico Royal Caribbean Cruises

Varo tecnico della nuova nave da crociera “Celebrity Edge”

Dopo il 2016, un anno record per il gruppo crocieristico Royal Caribbean Cruises sia in termini di performance economiche che di passeggeri ospitati sulle navi della flotta, nel 2017 l'azienda americana ha registrato nuovi massimi storici sia in termini di risultati finanziari sia di crocieristi.

Lo scorso anno i ricavi del gruppo hanno registrato un picco di 8,78 miliardi di dollari, con un incremento del +3,3% sul 2016. Anche l'utile operativo e l'utile netto hanno segnato nuovi livelli record attestandosi rispettivamente a 1,7e miliardi di dollari e 1,62 miliardi di dollari, con crescite del +18,1% e del +26,6% sull'anno precedente.

Nel 2016 le navi del gruppo, che sono operate con i marchi Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur, TUI Cruises, Azamara Club Cruises e SkySea Cruise Line, hanno ospitato un totale di quasi 5,8 milioni di passeggeri (+0,2%) e i giorni di crociera per passeggero sono stati complessivamente 40,0 milioni (-0,5%).

Royal Caribbean Cruises ha festeggiato la conclusione del 2017 incassando anche la stessa sequenza di record relativamente al quarto trimestre dell'anno. Nel periodo ottobre-dicembre del 2017, infatti, i ricavi hanno raggiunto il nuovo massimo per il trimestre di 2,00 miliardi di dollari, con un aumento del +5,0% rispetto a 1,91 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2016 quando erano stati registrati i precedenti record per questo periodo. Così anche l'utile operativo e l'utile netto sono risultati i più consistenti con rispettivamente 307,3 milioni di dollari (+3,5%) e 288,0 milioni di dollari (+10,3%). Il nuovo record di passeggeri ospitati dalle navi del gruppo è stato di 1,40 milioni, con una progressione del +0,6% sul precedente record di 1,39 milioni di passeggeri nell'ultimo trimestre del 2016.

Per celebrare i brillanti risultati conquistati nel 2017 e per ringraziare i dipendenti del gruppo per il loro determinante contributo alla crescita, Royal Caribbean Cruises ha reso noto che assegnerà un bonus a ciascuno dei 66mila dipendenti, con l'esclusione dei dirigenti, che sarà pari al 5% del salario e sarà erogato sotto forma di azioni dell'azienda, per un valore complessivo pari a circa 80 milioni di dollari. «Il nostro personale - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato del gruppo, Richard Fain - è quello che fa andare avanti la nostra azienda. Vogliamo dimostrare il nostro apprezzamento in maniera tangibile e vogliamo che ciò avvenga per ogni dipendente indipendentemente dal livello nell'organizzazione. È il nostro modi di dire un milione di grazie. O piuttosto: 80 milioni di grazie».

Royal Caribbean ha specificato che attualmente il livello di prenotazioni per le crociere in programma nel 2018 è superiore al livello record di un anno fa e che anche i prezzi delle crociere pianificate per quest'anno risultano superiori a quelli del 2017.

Ieri intanto, dopo il varo tecnico, la nuova nave da crociera Celebrity Edge del marchio Celebrity Cruises ha lasciato il bacino di carenaggio nei cantieri navali STX in Francia. «Il varo tecnico - ha sottolineato Lisa Lutoff-Perlo, presidente e amministratore delegato di Celebrity Cruises - segna una pietra miliare nella costruzione di Celebrity Edge. Ora che lo scafo esterno è completato, lo straordinario team di STX potrà realizzare tutti gli ambienti di bordo così meticolosamente progettati, incluse, naturalmente, le diverse cabine e le suite».

Celebrity Edge, che avrà il suo homeport a Fort Lauderdale in Florida, effettuerà la sua prima crociera con partenza il prossimo 21 novembre ed realizzerà la sua stagione inaugurale alternando itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali prima di trasferirsi nel Mediterraneo dove nel 2019 effettuerà una serie di crociere da sette a undici notti con partenze da città emblematiche come Barcellona e Roma nel 2019. Nel 2020, 2021 e 2022 Celebrity Edge sarà affiancata da tre navi gemelle.









