24 gennaio 2018

Dal porto di Savona 17 nuovi convogli ferroviari prodotti in Francia vengono trasportati ad Algeri

Il servizio avrà cadenza quindicinale e si svilupperà nell'arco di otto mesi

Oggi dal porto di Savona ha preso il via oggi un importante collegamento marittimo ro-ro con il porto di Algeri per il trasporto di una serie di 17 nuovi convogli ferroviari che sono stati prodotti in Francia da Alstom e sono destinati alla rete metropolitana della capitale algerina. Il servizio avrà cadenza quindicinale e si svilupperà nell'arco di otto mesi.

Muovendosi autonomamente sulla rete ferroviaria, dalla Francia i treni raggiungono il porto di Savona. Qui, presso il Savona Terminal Auto, che recentemente è entrato a far parte del gruppo Grimaldi, i convogli vengono “spezzati” in due tronconi che sono quindi avviati in stiva utilizzando una particolare modalità di imbarco ideata dai tecnici dell'Autorità Portuale nel 2008 in occasione di un'analoga fornitura effettuata dallo società svizzera Stadler. La procedura prevede il montaggio di apposite piastre che consentono la perfetta connessione fra il raccordo ferroviario che arriva fino a ciglio banchina, e il portellone della nave, permettendo il transito dei convogli nella stiva su due binari paralleli.





