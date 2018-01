25 gennaio 2018

Hyundai Merchant Marine ha avviato un servizio per il trasporto di merci in container a bassissima temperatura

Collega Corea del Sud (Busan) e Giappone (Shimizu/Yokohama) con la Spagna (Algeciras/Barcellona)

Hyundai Merchant Marine (HMM) ha attivato un servizio per il trasporto di carichi in container a bassissima temperatura sulla rotte che collegano il porto sudcoreano di Busan con quello spagnolo di Barcellona, Busan con il porto giapponese di Shimizu e il porto spagnolo di Algeciras con lo scalo giapponese di Yokohama.

La compagnia di navigazione sudcoreana ha specificato che il servizio consente il trasporto di merci ad una temperatura di -60 gradi centigradi, rispetto ad una temperatura che nei normali container reefer può scendere fino a -35/-40 gradi, ed ha sottolineato che il nuovo servizio viene realizzato grazie all'applicazione di sistemi ad alta tecnologia e avvalendosi di personale qualificato necessari per mantenere la temperatura molto bassa durante le fasi di trasporto, di carico e di scarico dei container.

HMM ha precisato che le avanzate tecnologie e specificità richieste da questa tipologia di trasporto fanno sì che il livello dei noli del servizio ultra-freezer sia da quattro ad otto volte superiore a quello relativo alla tradizionale spedizione marittima in un normale container frigo.

La compagnia ha evidenziato inoltre che con il nuovo servizio ultra-freezer è in grado di trasportare prodotti che ad elevata rimuneratività, che di consueto vengono spediti per via aerea, come il tonno crudo e il riccio di mare.



