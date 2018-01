25 gennaio 2018

Nel 2017 il porto di Barcellona ha segnato un nuovo record di traffico merci alzando l'asticella di quasi dieci milioni di tonnellate

Nuovi massimi nei settori delle merci containerizzate, delle merci convenzionali e delle rinfuse liquide

Dopo il crollo del -17,3% del traffico delle merci avvenuto nel 2009 che è seguito al record di traffico annuale segnato nel 2008 con 50,55 milioni di tonnellate, solo nel 2017 il porto di Barcellona è riuscito a superare il livello pre-crisi, ma lo ha fatto stabilendo il proprio nuovo picco storico di traffico con un consistente totale di 60,07 milioni di tonnellate. Il nuovo record, piuttosto che grazie agli aggiuntivi volumi di traffico conquistati tra il 2010 e il 2016, è stato generato dall'accentuato incremento del +26,3% conseguito nel 2017, anno nel quale sono state movimentate ben 12,49 milioni di tonnellate in più rispetto al 2016.

Il massimo annuale ottenuto nel 2017 è frutto dei nuovi picchi storici raggiunti nei settori delle merci containerizzate, delle merci convenzionali e delle rinfuse liquide. Nel segmento delle merci in container il traffico è ammontato a 29,91 milioni di tonnellate, con un'impennata del 42,5% sul 2016 e con un incremento del +17,7% rispetto al precedente record di 25,42 milioni di tonnellate ottenuto nel 2007. Il record nel comparto dei container è tale anche conteggiando il traffico in termini di contenitori da 20 piedi, che lo scorso anno sono stati 2.968.757, con un rialzo del +32,3% sul 2016 e una crescita del +13,7% sul precedente record di 2.610.099 teu realizzato nel 2007. Il nuovo massimo di traffico containerizzato è stato ottenuto grazie al forte incremento dei container in trasbordo, che sono stati pari a 1,07 milioni di teu (+136,8% sul 2016), mentre i container allo sbarco e all'imbarco sono cresciuti del +6,0% a 1,90 milioni di teu.

Il nuovo picco segnato lo scorso anno nel settore delle merci convenzionali è di 11,21 milioni di tonnellate ed è superiore del +4,4% rispetto al precedente record registrato nel 2016. Il nuovo massimo annuale delle rinfuse liquide si è attestato a 14,48 milioni di tonnellate, con un aumento del +26,9% sul 2016 e un incremento del +11,8% sul precedente record conseguito nel 2014. Lo scorso anno il solo traffico di idrocarburi è stato pari a 11,75 milioni di tonnellate (+29,6% sul 2016), di cui 4,04 milioni di tonnellate di gas naturale (+64,1%), 3,24 milioni di tonnellate di benzine (+35,1%), 2,35 milioni di tonnellate di gasolio (-13,1%), 1,93 milioni di tonnellate di altri combustibili (+43,4%) e 178mila tonnellate di altri prodotti chimici (+26,7%), mentre il traffico delle altre rinfuse liquide si è attestato a 2,73 milioni di tonnellate (+16,4%), di cui 1,16 milioni di tonnellate di prodotti chimici (+23,2%), 773mila tonnellate di oli e grassi (+25,0%), 549mila tonnellate di biocombustibili (-4,8%), 150mila tonnellate di altri prodotti petroliferi (+19,8%) e 79mila tonnellate di fertilizzanti (+30,1%).

Lo scorso anno sono state inoltre movimentate 4,46 milioni d i tonnellate di rinfuse solide, volume che rappresenta un lieve aumento del +0,7% sul 2016. In calo, invece, è risultata la movimentazione di auto nuove di fabbrica che sono state 837mila (-8,7%).

Nel 2017 il traffico dei passeggeri è stato di 4,14 milioni di persone (+4,5%), di cui 2,71 milioni di crocieristi (+1,1%) e 1,42 milioni di passeggeri dei traghetti (+11,8%).

Nel solo mese di dicembre del 2017 il porto spagnolo ha movimentato complessivamente 5,01 milioni di tonnellate di merci, totale che costituisce un aumento del +24,6% sul dicembre 2016 e il nuovo record per questo mese dell'anno essendo superiore a quello registrato nel dicembre del 2007 con 4,18 milioni di tonnellate.









