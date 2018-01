26 gennaio 2018

Carnival ordina a Meyer Werft una seconda nuova nave da crociera alimentata a GNL

L'unità, destinata al marchio P&O Cruises, sarà consegnata nel 2022

Il gruppo crocieristico statunitense Carnival Corporation ha ordinato al cantiere navale Meyer Werft la costruzione di una seconda nave da crociera con sistema di propulsione a doppia alimentazione, che consente l'utilizzo del gas naturale liquefatto come combustibile sia per la navigazione che durante le soste nei porti.

Come la prima nave commissionata allo stabilimento tedesco ( del 6 settembre 2016), la nuova unità sarà destinata al marchio inglese P&O Cruises del gruppo crocieristico americano e sarà la più grande nave da crociera realizzata specificamente per il mercato britannico. La seconda nave, che verrà ultimata nel 2022, avrà una stazza lorda di 180mila tonnellate e potrà ospitare 5.200 passeggeri. Entrambe le navi batteranno la bandiera del Regno Unito.

Il nuovo ordine a Meyer Werft fa parte del programma di crescita della flotta del gruppo statunitense annunciato nel 2015 e che include ordinativi anche nei confronti del cantiere navale italiano Fincantieri ( del 27 marzo 2015). Complessivamente Carnival Corporation ha stipulato accordi con il cantiere di Papenburg della Meyer Werft e con il cantiere consociato di Turku della Meyer Turku per la costruzione di un totale di otto navi in grado di utilizzare il gas naturale liquefatto come combustibile, che saranno consegnate tra il 2018 e il 2022, di cui due destinate al marchio tedesco AIDA Cruises che saranno ultimate nel 2018 e nel 2021, due per il marchio italiano Costa Crociere che saranno prese in consegna nel 2019 e nel 2021, due per la britannica P&O Cruises UK con consegna nel 2020 e 2022 e due per il brand americano Carnival Cruise Line che entreranno in attività nel 2020 e nel 2022.



