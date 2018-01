26 gennaio 2018

Nel 2017 la quasi totalità dei porti cinesi ha festeggiato nuovi record storici di traffico

Lo scorso anno gli scali marittimi hanno movimentato 8,62 miliardi di tonnellate di merci (+6,4%)

Nel 2017 l'intero sistema portuale della Cina ha raggiunto una quota record annuale di traffico delle merci avendo movimentato 12,64 miliardi di tonnellate di carichi, con una progressione del +6,4% sul precedente record stabilito nel 2016. Il nuovo picco storico è stato generato sia dal record di traffico movimentato dai porti marittimi nazionali, che è stato pari 8,62 miliardi di tonnellate, sia dal record di traffico movimentato dai porti interni del paese, che si è attestato a 4,02 miliardi di tonnellate, volumi che rappresentano incrementi rispettivamente del +6,4% e del +6,3% sui precedenti record conseguiti entrambi nel 2016.

Lo scorso anno i principali porti marittimi cinesi per volume di traffico sono stati Ningbo-Zhoushan che è stato il primo porto mondiale ha movimentare oltre un miliardo di tonnellate in un anno avendo totalizzato 1,01 miliardi di tonnellate di carichi (+9,2%) ( del 28 dicembre 2017), quindi Shanghai con 705,6 milioni di tonnellate (+9,4%), Guangzhou con 566,2 milioni di tonnellate (+8,4%), Tangshan con 565,4 milioni di tonnellate (+8,6%), Qingdao con 508,0 milioni di tonnellate (+1,5%), Tianjin con 502,8 milioni di tonnellate (-8,7%), Dalian con 451,1 milioni di tonnellate (+3,3%), Yingkou con 362,4 milioni di tonnellate (+2,9%), Rizhao con 360,0 milioni di tonnellate (+2,8%), Yantai con 285,6 milioni di tonnellate (+7,6%) e Zhanjiang con 281,5 milioni di tonnellate (+9,9%).

Nel 2017 quelli che tra questi porti hanno registrato il proprio nuovo record annuale di traffico sono stati Guangzhou (il precedente record era del 2016), Tangshan (2016), Qingdao (2016), Dalian (2016), Yingkou (2016), Rizhao (2016), Yantai (2016) e il porto di Zhanjiang (che anch'esso aveva stabilito il precedente picco nel 2016).

Il 2017 è stato per i porti cinesi un anno record anche per il traffico containerizzato. Complessivamente lo scorso anno la movimentazione dei container è stata di 236,8 milioni di teu, con un incremento del +8,3% sul precedente record realizzato nel 2016. Il nuovo massimo è stato prodotto grazie sia al record di traffico dei container movimentato nei porti marittimi, che è stato pari a 209,9 milioni di teu, sia al record di traffico movimentati dagli scali interni, che si è attestato a quasi 27,0 milioni di teu, cifre che sono superiori rispettivamente del +7,7% e del +13,0% sul 2016 quando erano stati registrati entrambi i precedenti massimi annuali.

Lo scorso anno i principali porti cinesi per volume di traffico containerizzato sono stati Shanghai, che è stato il primo porto al mondo ad aver superato la soglia di 40 milioni di teu movimentati in un anno avendo totalizzato 40,2 milioni di teu (+8,2%) ( del 19 gennaio 2018), Shenzhen con 25,2 milioni di teu (+5,3%), Ningbo-Zhoushan con 24,6 milioni di teu (+14,3%), Guangzhou con 20,1 milioni di teu (+7,7%), Qingdao con 18,3 milioni di teu (+1,4%), Tianjin con 15,0 milioni di teu (+3,6%), Xiamen con 10,4 milioni di teu (+8,2%), Dalian con 9,7 milioni di teu (+1,3%) e Yingkou con 6,3 milioni di teu (+3,0%).

Nel 2017 tutti questi principali porti container hanno registrato il proprio nuovo record annuale di traffico containerizzato, oltrepassando quello conseguito da tutti questi scali nel 2016, ad eccezione del porto di Dalian che ha segnato il proprio picco storico nel 2014 con 10,1 milioni di teu.

Anche nell'ultimo mese del 2017 i porti marittimi e i porti interni cinesi hanno stabilito nuovi record di traffico delle merci relativamente al solo mese di dicembre avendo movimentato rispettivamente 679,0 milioni di tonnellate e 349,0 milioni di tonnellate, con incrementi del +3,6% e del +2,7% sui precedenti record ottenuti entrambi nel dicembre 2016.











