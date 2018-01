26 gennaio 2018

Avviso di manifestazione d'interesse per la realizzazione di un deposito di stoccaggio di GNL nel porto di Napoli

Successivamente verrà attivata la procedura concorrenziale pubblica

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha pubblicato sul proprio sito all'indirizzo www.porto.napoli.it un avviso esplorativo di manifestazione d'interesse d'interesse per la realizzazione di un deposito di stoccaggio di gas naturale liquefatto, iniziativa che segue l'individuazione dello scalo portuale di Napoli, insieme con altri sette porti italiani, tra quelli che dovranno garantire la formazione di una rete di distribuzione per la gestione di impianti di stoccaggio GNL.

L'AdSP ha quindi deciso di avviare una fase esplorativa che si concluderà entro trenta giorni dalla pubblicazione, per procedere poi ad un confronto competitivo tra gli operatori economici del settore. Al termine del confronto che avverrà con le imprese che avranno manifestato il proprio interesse verrà attivata la procedura concorrenziale pubblica volta all'assegnazione della concessione.

«La procedura individuata - ha spiegato il presidente del'AdSP, Pietro Spirito - garantisce trasparenza e condivisione di aspetti tecnici; è anche conseguente alle direttive europee e nazionali in materia di pianificazione energetica. Siamo giunti alla manifestazione d'interesse, mi preme sottolinearlo, dopo uno studio di pre-fattibilità realizzato dalla Università della Campania, Dipartimento di aggregazione del DIII e del DIUCDEA. Mediante questa analisi abbiamo individuato il perimetro di compatibilità tecnica dell'impianto nel sistema portuale di Napoli».



