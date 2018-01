29 gennaio 2018

MSC ridurrà il transit time del servizio MedUSEC eliminando gli scali a La Spezia e Boston

Sette giorni di navigazione da Sines a New York

Dal prossimo marzo la compagnia di navigazione Mediterranean Shipping Company (MSC) migliorerà il transit time del servizio di trasporto marittimo containerizzato MedUSEC, che collega il Mediterraneo occidentale con la costa orientale degli Stati Uniti, eliminando dalla rotazione gli scali effettuati attualmente ai porti di La Spezia e di Boston e inserendo scali al porto marocchino di Tanger Med.

La nuova rotazione del servizio toccherà i porti di Tanger Med, Valencia, Gioia Tauro, Napoli, Livorno, Genova, Valencia, Algeciras, Sines, New York, Baltimora, Norfolk, Savannah, Charleston. Il transit time Sines - New York sarà di sette giorni.

Inoltre la compagnia ha specificato che nel contempo la relazione westbound del servizio Medgulf, che collega il Mediterraneo occidentale con la Florida e i porti USA del Golfo e del Messico, effettuerà scalo al porto di Algeciras e la relazione eastbound scalerà sia Miami che Algeciras. La rotazione completa toccherà i porti di Sines, Algeciras, Barcellona, Gioia Tauro, Napoli, La Spezia, Barcellona, Valencia, Algeciras, Sines, Freeport, Port Everglades, Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, Miami, Freeport.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail