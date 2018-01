29 gennaio 2018

Nel 2017 l'autostrada viaggiante attraverso le Alpi svizzere gestita da Ralpin ha trasportato circa 109mila camion

Incremento del +5,9% sull'anno precedente

Nel 2017 l'autostrada viaggiante gestita da RAlpin, azienda partecipata dalle elvetiche BLS, Hupac e SSB Cargo e dall'italiana Trenitalia, ha trasportato su ferrovia un volume di traffico pari a circa 109mila camion sugli assi di transito del Gottardo e del Lötschberg, di cui 10mila trasportati sulla direttrice che collega Frigurgo con Novara e 9mila sulla tratta che collega Basilea con Lugano.

Il volume di trasporti di autocarri con conducenti al seguito realizzato complessivamente lo scorso anno dall'azienda rappresenta un incremento del +5,9% circa rispetto all'anno precedente e riporta l'attività operativa al livello record registrato nel 2015 con oltre 110mila camion trasportati.

Relativamente all'andamento dell'attività nel 2017, RAlpin ha spiegato che se all'inizio dell'anno forti ritardi hanno causato problemi di qualità e quindi uno sfruttamento minore dei treni, nel corso dei mesi successivi è stato possibile eliminare in parte tali problemi e ciò - ha sottolineato la società - malgrado l'utilizzo sempre più elevato della rete e l'aumento dei cantieri sull'infrastruttura ferroviaria, fattori che influiscono in forte misura sulla puntualità dei treni. RAlpin ha evidenziato che anche la pressione della concorrenza da parte dell'autotrasporto, avvantaggiato dal basso costo dei carburanti, ha gravato sul risultato, mentre l'interruzione della tratta ferroviaria nei pressi di Rastatt, in Germania, ha determinato in agosto e settembre un leggero aumento del volume di trasporti.

Intanto RAlpin ha reso noto che l'Ufficio Federale elvetico dei Trasporti (UFT) ha prolungato per altri cinque anni il contratto con l'azienda, dando mandato alla società di gestire l'autostrada viaggiante anche nel quinquennio 2019-2023.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail