29 gennaio 2018

Quest'anno il gruppo ferroviario tedesco Deutsche Bahn assumerà circa 19mila nuovi dipendenti

Tra questi oltre mille macchinisti e apprendisti macchinisti

Quest'anno il gruppo ferroviario tedesco Deutsche Bahn (DB) assumerà circa 19mila nuovi dipendenti. «Questa - ha sottolineato oggi il direttore delle risorse umane dell'azienda, Martin Seiler - costituisce una grande opportunità ed un chiaro segnale che la ferrovia sta crescendo e continua ad essere un importante datore di lavoro con un'attenzione rivolta alla clientela».

Seiler ha specificato che tra i nuovi assunti ci saranno oltre mille macchinisti e apprendisti macchinisti e circa mille segnalatori e apprendisti segnalatori. Inoltre quasi un quarto delle nuove assunzioni saranno riservate ad apprendisti e studenti.

Seiler ha ricordato che negli ultimi cinque anni il gruppo ha assunto oltre 60mila dipendenti, rinnovando circa un terzo della forza lavoro dell'azienda in Germania.







