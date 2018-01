29 gennaio 2018

Tirrenia aumenta l'offerta di trasporto merci sulle rotte con la Sardegna

La capacità di carico complessiva settimanale sale a 162.500 metri lineari

La compagnia di navigazione Tirrenia ha aumentato l'offerta di trasporto di carichi rotabili sulle rotte da e per la Sardegna introducendo oggi un'ulteriore nave cargo dedicata esclusivamente al settore merci che consente di incrementare le corse sulle linee Olbia-Civitavecchia e Cagliari-Civitavecchia. La compagnia ha reso noto che con la nuova unità la capacità di carico complessiva settimanale è salita a 162.500 metri lineari, ovvero 12.500 veicoli commerciali.

Inoltre Tirrenia ha specificato che è stata programmata anche una corsa supplementare della nave cargo Massimo Mura che assicurerà un'ancora maggiore capacità di trasporto nelle linee del Sud Italia verso la Sardegna meridionale, con la Napoli-Cagliari, da sempre servita con due corse settimanali, che passa a tre corse da ciascun porto per quanto riguarda il trasporto merci.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec